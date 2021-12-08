В центре Запорожья планировался взрыв в людном месте: террориста задержали

Служба безопасности Украины задержала террориста, который готовил взрыв в центре Запорожья.

СБУ задержала террориста в подпольной квартире



Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Теракт должен был произойти в людном месте.

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По информации спецслужбы, 56-летний мужчина замаскировал взрывчатку под костыль. В ее полость был вмонтирован пиропатрон, а взрывчатое вещество с целью усиления эффекта поражения подозреваемый начинил гвоздями и болтами.

Целью теракта было посеять панику и хаос в областном центре.

В Запорожье подозреваемый приехал с запада Украины за два дня до запланированной даты теракта.

СБУ задержала его в «подпольном» доме, а взрывчатку обезвредили.

Подозреваемый – житель Днепра, 1966 года рождения. Следствие проверяет, связан ли он с российскими спецслужбами.

Как сообщали Власти, Служба безопасности Украины в результате спецоперации на Харьковщине взяла в плен 11 вражеских снайперов.

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