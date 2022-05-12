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23:20 12 Мая 2022 Просмотров 73   КомментариевКомментарии

Сенатор-республиканец США от штата Кентукки блокирует помощь Украине в $40 млрд

Рэнд Пол не против передачи помощи Украине в 40 миллиардов долларов, но настаивает на дополнительном финансовом надзоре над передаваемыми деньгами.

Сенатор-республиканец США от штата Кентукки Рэнд Пол

Сенатор-республиканец США от штата Кентукки Рэнд Пол препятствует быстрому принятию законопроект о выделении пакета дополнительной помощи Украине на сумму около $40 млрд.

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«Если Украине будет предоставлен такой подарок, общий объем нашей помощи этой стране сравняется с военным бюджетом России, эти деньги у нас под ногами не валяются, нам придется брать их в долг у Китая, чтобы потом направить на Украину», – заявил сенатор Пол, чье выступление транслировал телеканал С-SPAN.

Позиция Пола означает, что законопроект, вероятно, в итоге все же будет принят, но не так быстро, как планировалось. Сенаторам сначала придется рассматривать предложения Пола, голосовать по ним. Все это их ожидает после паузы в работе сената в несколько дней.

Итоговое голосование состоится на следующей неделе, в может и еще позже. Кроме того, если по просьбе Пола текст законопроекта будет изменен, документ в его финальном виде затем предстоит отправить на повторное рассмотрение Палату представителей.

Сенатор Рэнд Пол не против передачи помощи Украине в 40 миллиардов долларов, но настаивает на дополнительном финансовом надзоре над передаваемыми деньгами. Если в поправках к законопроекту о помощи будет такой надзор — он, судя по его ретвитам, проголосует за.



Ранее Власти писали, что США ограничили обмен определенными разведданными с Украиной, чтобы не спровоцировать Россию и не вызвать угрозу прямого конфликта между двумя ядерными державами.

Тэги: помощь украине, Рэнд Пол
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