Россия начала скрытую мобилизацию: в разведке назвали два способа

Россия начала скрытую мобилизацию и проводит призыв резервистов для участия в боевых действиях в Украине.

России не хватает солдат для войны в Украине



Об этом в эфире национального телемарафона заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

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По его словам, мобилизация идет по двум путям.

“Первый – фактические действия, которые называются скрытой мобилизацией. Второй – использование резервистов. У них это называется БАРС – боевой армейский резерв страны. То есть, по сути это резервистов привлекают на краткосрочных контрактах для выполнения боевых действий», – сказал он.

По словам Буданова, это подтвержденная информация, и у Украины есть российские пленные, которые по этой системе были привлечены.

Разведчик также назвал две причины, почему Россия не объявляет мобилизацию публично. Первая – мобилизация еще больше ударит по экономике РФ в условиях санкций. Вторая – Россия не сможет объяснить, зачем нужна мобилизация, если чиновники говорят, что у армии РФ все «идет по плану».

«Поскольку ответов на эти два вопроса у них нет, они проводят это исключительно скрытым способом», – сказал глава ГУР.

Также он добавил, что в России рассматривают изменения в законодательство, чтобы можно было проводить призыв не два раза в год, а в любой момент, когда нужно. Также рассматривается вопрос о усилении ответственности за уклонение от воинской службы.

«Люди массово пытаются не попасть на войну в Украину», – объяснил Буданов.

Тэги: Россия, мобилизация