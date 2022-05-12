Турция против вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Президент Реджеп Тайип Эрдоган Турции выступил против вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Турция является членом НАТО с 1952 года



Об этом сообщает «INTERFAX.RU» со ссылкой на турецкое новостное агенство «Анадолу».

Так, по словам президента Турции, он негативно относится к вступлению Швеции и Финляндии в НАТО, из-за террористических организаций, которые действуют на территории скандинавских стран.

«Мы следим за развитием событий, касающихся [членства НАТО] Швеции и Финляндии, но мы не настроены позитивно по этому вопросу. Ранее предыдущие администрации допустили ошибку в отношении Греции, вы знаете отношение Греции к Турции. Мы не хотим, чтобы Турция совершала вторую ошибку в этом вопросе. К сожалению, скандинавские страны практически стали гостевым домом для террористов [имеется ввиду запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана(РПК)]», — заявил президент Турции.

Стоит отметить, что любое расширение НАТО требует единогласного одобрения членов альянса. Турция является членом НАТО с 1952 года.

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