В российском Омске военкомат забросали коктейлями Молотова

В российском Омске неизвестные забросали коктейлями Молотова местный военкомат.

Поджигателям удалось скрыться



Об этом сообщила Медиазона со ссылкой на неназванные источники.

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По их словам, в здание военкомата Центрального округа на улице Пушкина в Омске бросили как минимум два коктейля Молотова.

Как рассказали очевидцы, возле здания ощущается сильный запах керосина, а на месте с утра работали криминалисты.

«Тайга.инфо» сообщила, что в региональном управлении МВД отказались комментировать инцидент. В пресс-службе управляления Следственного комитета по Омской области не ответили на звонки.

Это уже не первый случай, когда в военкоматы в разных городах РФ бросают коктейли Молотова.

В Череповце задержали двух 16-летних подростков, которые пытались бросить коктейли Молотова в окна военкомата.

Также о поджоге военкоматов сообщали в Нижневартовске, Череповце, Москве, Подмосковье, Воронеже, Мордовии, Свердловской, Ивановской и других областях.

Как сообщали Власти, с начала российского вторжения в Украину в различных регионах РФ начали поджигать военкоматы, чтобы не попасть под призыв и не оказаться в Украине.

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