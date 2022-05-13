НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
16:14 13 Мая 2022 Просмотров 145   КомментариевКомментарии

В российском Омске военкомат забросали коктейлями Молотова

В российском Омске неизвестные забросали коктейлями Молотова местный военкомат.

Поджигателям удалось скрыться

Об этом сообщила Медиазона со ссылкой на неназванные источники.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По их словам, в здание военкомата Центрального округа на улице Пушкина в Омске бросили как минимум два коктейля Молотова.

Как рассказали очевидцы, возле здания ощущается сильный запах керосина, а на месте с утра работали криминалисты.

«Тайга.инфо» сообщила, что в региональном управлении МВД отказались комментировать инцидент. В пресс-службе управляления Следственного комитета по Омской области не ответили на звонки.

Это уже не первый случай, когда в военкоматы в разных городах РФ бросают коктейли Молотова.

В Череповце задержали двух 16-летних подростков, которые пытались бросить коктейли Молотова в окна военкомата.

Также о поджоге военкоматов сообщали в Нижневартовске, Череповце, Москве, Подмосковье, Воронеже, Мордовии, Свердловской, Ивановской и других областях.

Как сообщали Власти, с начала российского вторжения в Украину в различных регионах РФ начали поджигать военкоматы, чтобы не попасть под призыв и не оказаться в Украине.

Тэги: Россия, пожар
Loading...

Новости по теме

ТОР
13.05.2022 15:52
В России на Урале мощный пожар на крупнейшем трубном заводе подсанкционного миллиардера
ТОР
06.05.2022 16:39
Россия в огне: в разных регионах РФ горят десятки тысяч гектаров
ТОР
05.05.2022 15:28
В российском Курске снова масштабный пожар: часть города в густом дыму. Фото и видео
blog comments powered by Disqus
В России на Урале мощный пожар на крупнейшем трубном заводе подсанкционного миллиардера

15:52 Мир

Главнокомандующий ВСУ показал фото боевого применения американских гаубиц М777

15:19 Украина

Россия подорвала на Харьковщине три стратегических моста, чтобы остановить контрнаступление ВСУ. Фото

10:01 Украина

Россияне готовят массированные артобстрелы Черниговщины со своей территории

07:23 Украина

ВСУ под Белогоровкой на Луганщине разбили целую БТГр оккупантов

17:50 Украина

ВСУ нанесли удар по скоплению военной техники оккупантов под Запорожьем: все мощно горит. Фото

13:59 Украина

Россия потеряла еще один корабль в Черном море: на судне вспыхнул пожар

13:45 Украина

Всю ночь россияне рвались к Кривому Рогу: били фосфорными и кассетными боеприпасами

08:05 Украина

Российская авиация ночью нанесла удары по Новгород-Северскому на Черниговщине: есть погибшие. Фото

07:39 Украина

В Киеве ночью горел кинотеатр. Фото и видео

07:30 Украина

Жителей российского Белгорода ночью разбудили взрывы и вспышки. Видео

06:56 Мир