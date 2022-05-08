Десантники на Луганщине сбили российский ударный вертолет Ми-28

Подразделение ПВО 81-й бригады ДШВ сбило российский вертолет Ми-28 «Ночной охотник» в Луганской области.

Такой вертолет стоит порядка $15 млн



Об этом сообщило Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

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Этот ударный вертолет предназначен для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы.

«Иногда охотник может превратиться в добычу, как данный российский вертолет», – отмечают десантники.

Напомним, накануне украинские военные сбили такой же вертолет под Харьковом.

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