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16:29 13 Мая 2022 46 Комментарии
Десантники на Луганщине сбили российский ударный вертолет Ми-28
Подразделение ПВО 81-й бригады ДШВ сбило российский вертолет Ми-28 «Ночной охотник» в Луганской области.
Такой вертолет стоит порядка $15 млн
Об этом сообщило Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
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Этот ударный вертолет предназначен для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы.
«Иногда охотник может превратиться в добычу, как данный российский вертолет», – отмечают десантники.
Напомним, накануне украинские военные сбили такой же вертолет под Харьковом.
Тэги: Луганск
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