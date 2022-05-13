Российские военные похитили учительницу в Бердянске

Оккупанты ворвались в ее дом и увезли в неизвестном направлении.

Россияне вломились в ее дом и увезли



Об этом сообщает местное СМИ «Приморка.City«.

Похищенная учительница – преподаватель украинского языка и литературы Ольга Николаева. До прихода России в Бердянск женщина работала в общеобразовательной школе №3.

«Россияне ворвались в ее дом и вывезли в неизвестном направлении. В настоящее время связи с пленной нет», – говорится в сообщении.

Как ранее сообщали Власти, военные РФ похитили в Украине британских волонтеров.

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