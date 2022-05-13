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17:22 13 Мая 2022 118 Комментарии
Российские военные похитили учительницу в Бердянске
Оккупанты ворвались в ее дом и увезли в неизвестном направлении.
Россияне вломились в ее дом и увезли
Об этом сообщает местное СМИ «Приморка.City«.
Похищенная учительница – преподаватель украинского языка и литературы Ольга Николаева. До прихода России в Бердянск женщина работала в общеобразовательной школе №3.
«Россияне ворвались в ее дом и вывезли в неизвестном направлении. В настоящее время связи с пленной нет», – говорится в сообщении.
Как ранее сообщали Власти, военные РФ похитили в Украине британских волонтеров.
Тэги: похищение, учительница, Бердянск
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