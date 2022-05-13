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14:43 14 Мая 2022 Просмотров 3   КомментариевКомментарии

В России пообещали уничтожить Финляндию в случае ее вступления в НАТО

Вступление Финляндии в НАТО создаст угрозу существованию России, поэтому логичным будет поставить под сомнение существование этого государства.

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев пригрозил Финляндии

Об этом заявил в интервью URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

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“Если Финляндия хочет вступить в этот блок, соответственно, наша цель — абсолютно законная — поставить под сомнение существование этого государства. Это логично”, – пояснил он.

По словам Журавлева, России даже не придется размещать для этого у северо-западной границы ядерные боеголовки — достаточно будет другого вооружения.

Но Журавлев предупредил, что из-за попыток США нагнетать обстановку ситуация может перерасти в Третью мировую войну, и тогда в ход может пойти уже самое страшное оружие.

“Если США угрожают нашему государству, хорошо: вот вам «Сармат», и будет от вас пепел ядерный, если вы считаете, что России не должно быть. А Финляндия говорит, что она заодно с США. Ну, записывайтесь в очередь”, – сказал Журавлев.

Как сообщали Власти, президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин официально объявили о решении поддержать вступления страны в НАТО.

Тэги: Россия, НАТО, Финляндия
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