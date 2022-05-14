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Главная » Украина » Происшествия
19:23 14 Мая 2022 Просмотров 24   КомментариевКомментарии

В Севастополь свозят убитых и раненых с острова Змеиный и мобилизуют местных мужчин

На сегодняшний день в севастопольской военной больнице переполнены хирургии и травматологии.

В оккупированный Севастополь свозят убитых и раненых рашистов с острова Змеиный

Из сорока связистов вооруженных сил РФ, откомандированных на остров Змеиный, живыми вернулись восемь. В севастопольском военном госпитале переполнены отделения хирургии и травматологии. В связи с высокой нагрузкой в палатах устанавливается по сорок коек, сообщает ГУР МО Украины.

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Из-за большого количества раненых на территории Крыма активно ведется кампания по донорству крови. Оккупационные власти требуют от предпринимателей отправлять работников в пункты сдачи крови. При этом донором может стать кто угодно – никаких медицинских документов не требуется, обследование не проводится.

Одновременно на «государственные предприятия» полуострова поступило распоряжение оккупационных властей об отправке в местные военкоматы определенного количества мужчин (зависит от общего количества сотрудников). Им предлагается подписать контракты с вооруженными силами РФ сроком от трех месяцев до одного года. Обещают несение службы на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Как показывает практика, подобные обещания оккупантами не выполняются. Многие пленные рашисты жалуются именно на то, что, несмотря на обещания «выполнять исключительно полицейские функции в захваченных населенных пунктах», они сразу оказываются на передовой.

Как ранее писали Власти, после ряда значительных потерь на острове Змеиный Россия перебросила туда комплексы противовоздушной обороны «Панцирь» и «Тор-М2″.

Тэги: остров змеиный
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