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02:25 15 Мая 2022 16 Комментарии
Евровидение-2022: Украина победила
Украина одержала победу в конкурсе Евровидение 2022 благодаря выступлению Kalush Orchestra.
Ребята в грандиозном финале не оставили шансов конкурентов, исполнив песню Stefania.
Это третья победа Украины в конкурсе. До сегодняшнего дня мы побеждали в 2004 и 2016 годах.
Украинцы в грандиозном финале не оставили шансов для
конкурентов, исполнив песню Stefania. Это третья победа Украины в конкурсе Евровидение
До сегодняшнего дня мы побеждали в 2004 и 2016 годах.
Свой номер конкурсанты не меняют, поэтому на сцене участники группы предстали в тех же нарядах, что и в первом полуфинале. В частности, фронтмен коллектива Олег Псюк предстал перед зрителями в фирменной розовой панаме и в блестящем жилете.
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