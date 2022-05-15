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02:25 15 Мая 2022 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

Евровидение-2022: Украина победила

Украина одержала победу в конкурсе Евровидение 2022 благодаря выступлению Kalush Orchestra.

Ребята в грандиозном финале не оставили шансов конкурентов, исполнив песню Stefania.

Это третья победа Украины в конкурсе. До сегодняшнего дня мы побеждали в 2004 и 2016 годах.

Украинцы в грандиозном финале не оставили шансов  для

конкурентов, исполнив песню Stefania. Это третья победа Украины в конкурсе Евровидение

До сегодняшнего дня мы побеждали в 2004 и 2016 годах.

Свой номер конкурсанты не меняют, поэтому на сцене участники группы предстали в тех же нарядах, что и в первом полуфинале. В частности, фронтмен коллектива Олег Псюк предстал перед зрителями в фирменной розовой панаме и в блестящем жилете.

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