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05:56 16 Мая 2022 Просмотров 122   КомментариевКомментарии

Российские войска готовятся к битве за Северодонецк, – ISW

Российские войска, вероятно, отказались от цели завершения крупномасштабного окружения украинских подразделений от Донецка до Изюма в пользу захвата Луганской области, в частности Северодонецка.

Россия поняла, что не сможет взять всю Донецкую область

Об этом сообщили в американском Институте изучения войны (ISW). Аналитики согласились с мнением главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, что Россия осознала невозможность захвата всей Донецкой области.

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По мнению экспертов ISW, российское военное командование, скорее всего, будет уделять приоритетное внимание битве за Северодонецк в будущем, при этом некоторые усилия будут направлены на нарушение украинских наземных линий связи в восточной части Донецкой области.

Российские войска продолжают скоординированные усилия по захвату Северодонецка с севера и юга, что может привести к более мелкому окружению украинских войск, чем первоначально ожидалось.

Неудачные попытки русских пересечь реку Северский Донец в районе Кременной могут сдвинуть российские операции по окружению дальше на восток, ближе к Северодонецку через Рубежное, и вынудить отказаться от более широкого окружения по нескольким осям.

Российские войска также, вероятно, сокращают продвижение к Славянску из Изюма, возможно, из-за медленных темпов наступательной операции там.

Военная ситуация на Донбассе на 15 мая

Военная ситуация на Донбассе на 15 мая

Также отмечено, что у российских войск, вероятно, закончились боеспособные резервисты, что вынудило российское военное командование объединить солдат из разных частей, включая частные военные компании и прокси-ополченцев, в якобы регулярные армейские подразделения и морскую пехоту.

Тэги: Россия, Донбасс, Северодонецк
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