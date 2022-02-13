В США в церкви мужчина открыл огонь по людям: есть жертвы

В США в городе Лагуна Вудс, штат Калифорния, произошла в стрельба в церкви, в результате чего один человек погиб и четверо получили ранения.

Правоохранителям не пришлось вмешиваться, злоумышленника задержали прихожане



Об этом сообщило CNN.

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«Все жертвы являются взрослыми и направлены больницу. Один человек скончался на месте происшествия, еще один пострадавший имеет незначительные травмы», — сказано в сообщении департамента шерифа округа Ориндж в Twitter.

Стрельба произошла в женевской пресвитерианской церкви во время обеденного приема в честь бывшего пастора тайваньской конгрегации.

У полиции есть подозреваемый под стражей, сказал заместитель шерифа округа Ориндж Джефф Халлок во время пресс-конференции в воскресенье вечером. Это мужчина азиатской внешности в возрасте 60 лет, который не живет в этом районе.

Его мотив полиции пока неизвестен.

Подозреваемый был задержан на месте происшествия самими прихожанами. Они набросились на злоумышленника, смогли связать ему ноги удлинителем и конфисковать два пистолета,.

«Эта группа прихожан продемонстрировала то, что мы считаем исключительным героизмом”, — сказал Халлок.

По его словам, на приеме присутствовало около 30-40 человек.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что его офис «тесно сотрудничает с местными правоохранительными органами».

«Никто не должен бояться идти к месту поклонения. Наши мысли с жертвами, сообществом и всеми теми, кто пострадал от этого трагического события», — написал Ньюсом в Твиттере.

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