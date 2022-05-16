Запорожье не взяли чудом: запорожский адвокат рассказал о коллаборантах в областной власти

Запорожскую область никто не готовил к войне, поэтому в первые дни агрессии оккупанты “на легке” захватили 80% ее территории, областной центр не взяли только чудом.

Злата Некрасова и Евгений Балицкий за два дня до полномасштабного вторжения РФ



Об этом рассказал известный запорожский адвокат и руководитель Всеукраинского благотворительного фонда Ярослав Гришин.

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“Военные были в шоке от панических, предательских настроений в Запорожской областной государственной администрации, был тотальный саботаж, для обороны не делалось ни-че-го! Запорожье не взяли чудом – благодаря подвигам ВСУ и волонтеров”, – отметил Гришин.

Также, по его словам, в первые дни после вторжения из областного центра бежали “смотрящие” и, в частности, замглавы ОГА Злата Некрасова.

Однако, как уточнил Гришин, после того, как Запорожье устояло, Некрасова вернулась и возглавила Гуманитарный штаб.

“Все знают о п#здинге, ужасе и коллапсе, который там есть. Также она продолжает откатные дела – прямые договоры без Prozorro на лекарства и питание этому способствуют”, – пояснил Гришин.

Свой пост адвокат проиллюстрировал фото, сделанным на совещании по оборонке в обладминистрации 22 февраля 2022 года, за два дня до полномасштабного вторжения РФ. На снимке – та самая скандальная Злата Некрасова рядом с провозгласившим себя “губернатором” Запорожской области Евгением Балицким. Адвокат обратил внимание, что ставленник оккупантов до сих пор остается действующим депутатом облсовета.

Кроме того, он уточнил, что люди “смотрящих” являются активными коллаборантами, которые “рейдерят” с оккупантами украинский бизнес и кошмарят людей.

“Никто из ОГА не общается нормально с председателями и депутатами оккупированных общин. Их тупо бросили. Типа их нет”, – констатировал Гришин..

Он также посоветовал всем сознательным людям “держаться подальше от этой токсичной стаи коллаборантов”.

“Мы внимательно за этим наблюдаем, фиксируем, документируем и готовимся – после победы разберемся со всеми коллаборантами в алфавитном порядке”, – пообещал Гришин.

Тэги: Евгений Балицкий, ярослав гришин, Заопрожье, Злата Некрасова