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10:31 17 Мая 2022 2250 Комментарии
В России пылает химзавод под Новосибирском: причина пожара неизвестна. Видео
Сегодня утром, 17 мая, в российском Бердске под Новосибирском загорелся химический завод по производству изделий из пластика.
Из здания самостоятельно эвакуировались шесть человек
Об этом сообщило местное издание NGS.RU.
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Информацию о пожаре опубликовало сообщество Новосибирской службы эвакуации во «ВКонтакте».
Судя по кадрам, от здания поднимается большой столб черного дыма, рядом работают машины пожарных.
В пресс-службе администрации города Бердска подтвердили, что на Химзаводской произошел пожар.
Огонь охватил 2 тыс. кв м.
По оперативной информации, из здания самостоятельно эвакуировались шесть человек.
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