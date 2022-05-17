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10:31 17 Мая 2022 Просмотров 2250   КомментариевКомментарии

В России пылает химзавод под Новосибирском: причина пожара неизвестна. Видео

Сегодня утром, 17 мая, в российском Бердске под Новосибирском загорелся химический завод по производству изделий из пластика.

Из здания самостоятельно эвакуировались шесть человек

Об этом сообщило местное издание NGS.RU.

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Информацию о пожаре опубликовало сообщество Новосибирской службы эвакуации во «ВКонтакте».

Судя по кадрам, от здания поднимается большой столб черного дыма, рядом работают машины пожарных.

В пресс-службе администрации города Бердска подтвердили, что на Химзаводской произошел пожар.

Огонь охватил 2 тыс. кв м.

По оперативной информации, из здания самостоятельно эвакуировались шесть человек.

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