В России брат зарезал сестру из-за отказа участвовать в «Бессмертном полку»

В Иркутской области России 9 мая брат зарезал сестру после того, как она отказалась участвовать в акции “Бессмертный полк” с портретом отца.

Женщина не захотела нести портрет отца в "Бессмертном полку"



Об этом сообщила Тайга.инфо. Усольский городской суд заключил злоумышленника под стражу.

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По данным следствия, 9 мая к брату и сестре в гости пришла племянница, чтобы отметить праздник. Уже на тот момент они были пьяны и ссорились из-за пропавшей медали отца и его дома.

«В ходе ссоры брат также упрекнул сестру в том, что она отказалась участвовать в акции „Бессмертный полк“, организованной в этот день в их селе. Жители проходили с портретами своих родственников, воевавших во времена ВОВ. В ответ на упрек она сказала, что не стала этого делать, так как отец не заслужил этих почестей, что сильно возмутило брата», — рассказали в суде.

Через некоторое время сестра ушла спать. Мужчина находился в сильнейшем опьянении и его охватила злость из-за слов сестры об отце.

«Происходившее в дальнейшем он помнит плохо, в памяти остался момент, как он стоит над кроватью сестры, в его руке нож, а его лезвие целиком утоплено в груди сестры», — добавили в суде.

Потерпевшая скончалась до приезда врачей. Обвиняемый дал признательные показания, утверждая, что всему виной стал алкоголь.

Тэги: Россия, убийство