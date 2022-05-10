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Главная » Украина » Происшествия
15:14 17 Мая 2022 Просмотров 19   КомментариевКомментарии

Россияне в пятый раз ударили ракетами по мосту через Днестровский лиман

Российские войска ночью нанесли в пятый раз с начала войны удар по мосту через Днестровский лиман в районе Затоки Одесской области.

После пяти ударов мост эксплуатировать уже невозможно

Об этом сообщило оперативное командование “Юг”.

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“Ночью зафиксировано еще 2 попадания крылатых ракет в уже более двух недель неработающий мост через Днестровский лиман”, – сказано в сообщении

Также военные уточнили, что мост поврежден настолько, что ремонтные работы потребуют длительного времени и затрат.

Сейчас их проведение невозможно, как и вообще эксплуатация моста.

Тэги: Одесса
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