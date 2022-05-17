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09:35 18 Мая 2022 Просмотров 562   КомментариевКомментарии

Россия нанесла ракетный удар по Одессе: подробности

Российские войска рано утром 18 мая нанесли очередной ракетный удар по объектам в Одесской области.

В результате обстрела существенных разрушений нет

Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”. Ракеты были выпущены с акватории Черного моря.

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“Враг продолжает попытки разрушения инфраструктуры и психологическое давление на мирных жителей, атакуя на рассвете населенные пункты региона”, – сказано в сообщении.

По предварительной информации, существенных разрушений и пострадавших нет.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, документирующая последствия ракетного удара.

Тэги: Одесса
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