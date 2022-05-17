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09:35 18 Мая 2022 562 Комментарии
Россия нанесла ракетный удар по Одессе: подробности
Российские войска рано утром 18 мая нанесли очередной ракетный удар по объектам в Одесской области.
В результате обстрела существенных разрушений нет
Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”. Ракеты были выпущены с акватории Черного моря.
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“Враг продолжает попытки разрушения инфраструктуры и психологическое давление на мирных жителей, атакуя на рассвете населенные пункты региона”, – сказано в сообщении.
По предварительной информации, существенных разрушений и пострадавших нет.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, документирующая последствия ракетного удара.
Тэги: Одесса
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