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Главная » Украина » Общество
10:23 18 Мая 2022 Просмотров 65   КомментариевКомментарии

Гаагский суд направил в Украину крупнейшую в истории группу экспертов для расследования зверств россиян

Международный уголовный суд (МУС) направил свою «крупнейшую в истории» группу экспертов в Украину для расследования предполагаемых военных преступлений с момента российского вторжения в феврале.

В Украину приехали 42 эксперта Гаагского суда

Об этом сообщила Al Jazeera со ссылкой на главного прокурора Гаагского суда Карима Хана.

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По его словам, команда из 42 человек, состоящая из следователей, судебных экспертов и вспомогательного персонала, проведет расследования преступлений, подпадающих под юрисдикцию Международного уголовного суда.

Он также уточнил, что команда улучшит сбор свидетельских показаний, идентификацию криминалистических материалов и поможет обеспечить сбор доказательств “таким образом, чтобы повысить их достоверность в будущих разбирательствах” в суде.

Хан поблагодарил Нидерланды, где базируется суд, за направление «значительного числа голландских национальных экспертов» для оказания помощи миссии.

Эксперты должны опрашивать свидетелей, собирать и анализировать доказательства и оказывать поддержку украинским следователям в сборе доказательств.

Кроме того, команда также будет работать вместе с французскими судебно-медицинскими экспертами, которые уже находятся в Украине. По мнению обвинения, работа всех тех, кто вовлечен в зону конфликта, должна быть эффективно скоординирована.

Тэги: Международный уголовный суд в Гааге
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