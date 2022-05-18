Президент Молдовы требует вывести российских военных из Приднестровья

РФ нарушает нейтралитет республики.

Президент Молдовы Майя Санду



Президент Молдовы Майя Санду с трибуны Европарламента заявила, что российские военные должны быть выведены с территории Приднестровья, поскольку они нарушают нейтралитет республики.

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«Сегодня нет неизбежной угрозы вовлечения Молдовы в войну, мы – нейтральная страна, но для этого мы призываем к выводу российских военных с территории Приднестровья, потому что их присутствие нарушает наш нейтралитет», – заявила Санду, выступая на пленарном заседании Европарламента.

По ее словам, Кишинев ищет мирное политическое решение приднестровского конфликта, которое будет учитывать суверенитет и территориальную целостность Молдовы. «Правительство пытается сохранить стабильность и найти дипломатическое решение конфликта, мы не хотим дестабилизации, у нас есть видение мирной реинтеграции страны», – подчеркнула президент.

Ранее Власти писали, что МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) сообщило, что в ночь на 13 мая неизвестные пытались поджечь нефтебазу и военкомат.