Елизавета II, после долгой паузы выхода в свет, появилась в желтом образе с синими цветами

Королева выглядела прекрасно в изысканном наряде с намеком на поддержку Украины.

Королева Елизавета II выбрала особенный наряд для публичного выхода



Королева Елизавета, после долгой паузы с публичными выходами, появилась в желтом образе с синими цветами.

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Образы Ее Величества всегда продуманы до мелочей. Их тщательно подбирает ее давняя помощница и стилистка Анджела Келли. Поэтому ее аутфит – вполне вероятный жест в поддержку Украины.

Вчера, 17 мая, Ее Величество лично открывала мемориальную доску в честь официального открытия линии «Элизабет» на вокзале Паддингтон в Лондоне.

Королева Великобритании демонстрирует подданным, что освобождать трон не собирается и - вопреки некоторым трудностям с мобильностью – монарх все же изредка, но появляется на публике.

Королева Елизавета II

Королева встретилась с персоналом, ключевым сотрудниками проекта Crossrail, а также с персоналом Elizabeth Line, который будет управлять железной дорогой. Изначально присутствовать на открытии должен был только младший сын королевы принц Эдвард, но в последний момент Елизавета II решила сделать это лично.

Ранее Власти писали, что принц Чарльз впервые заменил Елизавету ІІ на церемонии открытия парламента.

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