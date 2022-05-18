НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
06:32 19 Мая 2022 Просмотров 20   КомментариевКомментарии

Сенат США утвердил посла США в Украине: что известно о Бриджит Бринк

Сенат США единогласно утвердил дипломата Бриджит Бринк на должность посла в Украине.

Бриджет Бринк ранее была послом в Словакии

Об этом сообщило Reuters.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Это важная должность была вакантной в течение трех лет.

Reuters добавляет, что Бринк была утверждена Сенатом единогласно.

Бриджит Бринк родилась в Мичигане в 1970 году. Окончила среднюю школу города Ист-Гранд-Рапидс (Мичиган) в 1987 году.

Бринк получила степень бакалавра политических наук в Кеньон-колледже и степень магистра международных отношений и политической теории в Лондонской школе экономики и политических наук.

Поступила на работу в Государственный департамент США в 1996 году. С 1997 по 1999 год работала консульским сотрудником по политическим вопросам в посольстве США в Белграде.

До 2002 года работала на Кипре, а затем — специальным помощником по Европе заместителя государственного секретаря по политическим вопросам (до 2004 года). С 2005 по 2008 год занимала должность начальника политико-экономической службы в Тбилиси.

Затем стала заместителем директора по делам Южной Европы в Государственном департаменте США, после чего вошла в Совету национальной безопасности США в качестве куратора по району Эгейского моря и Южному Кавказу, где координировала внешнюю политику США в отношениях с Турцией, Грецией, Кипром, Грузией, Азербайджаном и Арменией.

В 2011 году вернулась в Грузию в качестве заместителя главы посольства США в Тбилиси.

С 2014 по август 2015 года — занимала должность заместителя главы дипмиссии США в Ташкенте, Узбекистан.

В мае 2019 года президент США Дональд Трамп назначил Бринк послом в Словакии. 22 мая 2019 года комитет Сената США по международным отношениям положительно сообщил о её выдвижении. Утверждение Сенатом состоялось 23 мая 2019 года.

Бринк приняла присягу в качестве посла США в Словацкой Республике 1 июля 2019 года, и вручила верительные грамоты президенту Словакии Зузане Чапутовой 20 августа 2019 года.

25 апреля 2022 года была назначена президентом Джо Байденом новым послом США на Украине. На следующий день её кандидатура была отправлена ​​в Сенат, на рассмотрение в комитет по иностранным делам.

Говорит на английском, русском, сербском, грузинском и французском языках.

Loading...

Новости по теме

ТОР
18.05.2022 23:03
В Украине наконец-то будет новый посол США
ТОР
18.05.2022 22:56
Елизавета II, после долгой паузы выхода в свет, появилась в желтом образе с синими цветами
ТОР
18.05.2022 22:22
В Индии женщина 36 лет притворялась отцом-одиночкой
blog comments powered by Disqus
Байден переключился с России на Китай: президент США наконец отправляется в Азию

08:30 Мир

В Мелитополе партизаны подорвали бронепоезд оккупантов: в городе прогремели взрывы и выстрелы

13:48 Украина

Появились новые видео выхода украинских защитников из “Азовстали и их прибытия в Еленовку

12:41 Украина

Россия нанесла ракетный удар по Одессе: подробности

09:35 Украина

В Госдуме РФ предложили сделать флаг СССР новым флагом России

09:24 Мир

Требуют убить: россияне в соцсетях возмущаются эвакуацией украинских воинов из “Азовстали”

08:17 Мир

Взрыв в Николаеве: над городом столб дыма

06:38 Украина

Зеленский на открытии Каннского фестиваля процитировал Чаплина и поднял зал на ноги

06:09 Мир

Американские астрономы открыли звезду с золотом и серебром

23:28 Мир

Украинские пограничники мощно накрыли понтонную переправу россиян вместе с танками и пехотой. Видео

11:25 Украина

В России пылает химзавод под Новосибирском: причина пожара неизвестна. Видео

10:31 Мир