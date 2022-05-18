Сенат США утвердил посла США в Украине: что известно о Бриджит Бринк

Сенат США единогласно утвердил дипломата Бриджит Бринк на должность посла в Украине.

Бриджет Бринк ранее была послом в Словакии



Об этом сообщило Reuters.

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Это важная должность была вакантной в течение трех лет.

Reuters добавляет, что Бринк была утверждена Сенатом единогласно.

Бриджит Бринк родилась в Мичигане в 1970 году. Окончила среднюю школу города Ист-Гранд-Рапидс (Мичиган) в 1987 году.

Бринк получила степень бакалавра политических наук в Кеньон-колледже и степень магистра международных отношений и политической теории в Лондонской школе экономики и политических наук.

Поступила на работу в Государственный департамент США в 1996 году. С 1997 по 1999 год работала консульским сотрудником по политическим вопросам в посольстве США в Белграде.

До 2002 года работала на Кипре, а затем — специальным помощником по Европе заместителя государственного секретаря по политическим вопросам (до 2004 года). С 2005 по 2008 год занимала должность начальника политико-экономической службы в Тбилиси.

Затем стала заместителем директора по делам Южной Европы в Государственном департаменте США, после чего вошла в Совету национальной безопасности США в качестве куратора по району Эгейского моря и Южному Кавказу, где координировала внешнюю политику США в отношениях с Турцией, Грецией, Кипром, Грузией, Азербайджаном и Арменией.

В 2011 году вернулась в Грузию в качестве заместителя главы посольства США в Тбилиси.

С 2014 по август 2015 года — занимала должность заместителя главы дипмиссии США в Ташкенте, Узбекистан.

В мае 2019 года президент США Дональд Трамп назначил Бринк послом в Словакии. 22 мая 2019 года комитет Сената США по международным отношениям положительно сообщил о её выдвижении. Утверждение Сенатом состоялось 23 мая 2019 года.

Бринк приняла присягу в качестве посла США в Словацкой Республике 1 июля 2019 года, и вручила верительные грамоты президенту Словакии Зузане Чапутовой 20 августа 2019 года.

25 апреля 2022 года была назначена президентом Джо Байденом новым послом США на Украине. На следующий день её кандидатура была отправлена ​​в Сенат, на рассмотрение в комитет по иностранным делам.

Говорит на английском, русском, сербском, грузинском и французском языках.