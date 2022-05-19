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07:44 19 Мая 2022 Просмотров 192   КомментариевКомментарии

В Курской области сообщил о первом погибшем от «обстрелов» из Украины

Губернатор Курской области, специализирующийся в последнее время на сообщениях об “обстрелах” русских деревень из Украины, сообщил о первом погибшем.

Старовойт заявил о погибшем водителе спиртзавода

По словам Старовойта, на рассвете произошла очередная “атака” на поселок Теткино.

“На данный момент известно, как минимум, об одном погибшем среди гражданского населения. По предварительным данным, это водитель фуры, который привёз сырье на спиртзавод. Противник нанёс несколько ударов по этому объекту. Есть также раненые. Им оказывается первая помощь”, – написал Старовойт в Telegram.

Также он уточнил, что сейчас в посёлке ликвидируют возгорания.

Пострадало несколько домов.

“Сообщают также о неразорвавшихся снарядах. Все оперативные службы на месте. Работают специалисты, чтобы зафиксировать преступление”, – уточнил губернатор.

Как сообщали Власти, губернатор Курской области РФ Роман Старовойт в последнее время больше рассказывает об “обстрелах” и “ответном огне”, чем о насущных проблемах и достижениях своего региона.

Тэги: Россия, Курск
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