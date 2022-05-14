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10:57 19 Мая 2022 Просмотров 22   КомментариевКомментарии

Дочь Путина родила ребенка от артиста балета Зеленского, – расследование

Младшая дочь президента РФ Путина – Екатерина Тихонова имеет дочь от артиста балета Игоря Зеленского.

Новым избранником дочери Путина Тихоновой стал Игорь Зеленский

Об этом рассказали журналисты-расследователи «Важных историй» и немецкого издания Der Spiegel.

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По их информации, в течение двух лет, с 2017 по 2019 год, Тихонова, которая жила в России, десятки раз летала  из Москвы в Мюнхен и обратно, где живет отец её дочери — руководитель Баварского государственного балета Игорь Зеленский.

“Мы не знаем, когда и как познакомились Тихонова и Зеленский. Судя по архиву писем Кирилла Шамалова, младшая дочь Путина рассталась со своим первым мужем не позднее 2017 года, и с этого же времени Тихонова начинает активно, порой по несколько раз в месяц, летать в Мюнхен”, – сказано в материале.

Игорь Зеленский возглавил Баварский государственный балет в 2016 году и с тех пор, видимо, жил в Германии.

К концу 2019 года Катерине Тихоновой, видимо, надоело постоянно летать в Мюнхен, и она решила переехать к своему партнеру. По крайней мере, об этом говорит одно из писем в архиве охранника дочери Путина Алексея Скрипчака.

Игорю Зеленскому 52 года. Он один из самых успешных и известных танцоров балета из России. Зеленский был солистом Мариинского театра, где танцевал все ведущие партии, затем — премьером труппы New York City Ballet, а также приглашенным солистом Королевского балета Великобритании, Ла Скала, Большого театра и других мировых сцен.

С 2018 года Игорь Зеленский входит в наблюдательный совет фонда «Национальное культурное наследие», который отвечает за строительство культурно-образовательных комплексов в российских регионах.

Контракт Зеленского с Баварским балетом должен был закончиться в 2025 году, но в апреле этого года он объявил об уходе из театра по семейным обстоятельствам.

Расследователи предположили, что Зеленского уволили из-за отказа публично осудить Россию за военную агрессию против Украины, развязанную дедом его дочери Владимиром Путиным.

Где с тех пор находятся Зеленский и Екатерина Тихонова, сейчас неизвестно.

Тэги: Владимир Путин, Екатерина Тихонова
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