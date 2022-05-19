Россия открестилась от своей военной свастики Z и V

В Минобороны РФ открестились от свастики Z и V, используемой на военной технике при вторжении в Украину, как от официальных воинских символов.

Оказалось, что символы войны в Украине не несут никакой смысловой нагрузки



Об этом сообщило РИА Новости.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Соответствующий официальный ответ от Минобороны страны-агрессора на свой запрос обнародовал депутат Мосгордумы Евгений Ступин.

“Данные знаки не являются специальными воинскими символами (обозначениями) и не несут дополнительной нагрузки”, – сказано в документе.

Вместе с тем, говорится в письме, эти знаки узнаваемы и положительно принимаются военными и гражданами России, “ДНР”, “ЛНР” и многими другими.