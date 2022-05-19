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13:26 19 Мая 2022 2368 Комментарии
Россия открестилась от своей военной свастики Z и V
В Минобороны РФ открестились от свастики Z и V, используемой на военной технике при вторжении в Украину, как от официальных воинских символов.
Оказалось, что символы войны в Украине не несут никакой смысловой нагрузки
Об этом сообщило РИА Новости.
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Соответствующий официальный ответ от Минобороны страны-агрессора на свой запрос обнародовал депутат Мосгордумы Евгений Ступин.
“Данные знаки не являются специальными воинскими символами (обозначениями) и не несут дополнительной нагрузки”, – сказано в документе.
Вместе с тем, говорится в письме, эти знаки узнаваемы и положительно принимаются военными и гражданами России, “ДНР”, “ЛНР” и многими другими.
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