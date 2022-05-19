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Главная » Мир » Политика
15:32 20 Мая 2022 Просмотров 19   КомментариевКомментарии

Путин командует сам и никого не слушает о ходе войны, – разведка США

Президент США Владимир Путин не ориентируется ни на чье мнение в войне с Украиной – ни на общественное, ни на экспертное.

Путин лично командует войной и ни кого не слушает

Об этом сообщило CNN со ссылкой на американскую разведку.

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Там скептически относятся к тому, что какие-нибудь изменение в российском общественном мнении против войны в Украине – даже драматические – повлияют на убеждение президента России Владимира Путина прекратить конфликт.

Аналитики также сомневаются, что война, которая, по мнению многих стратегов, стала полной катастрофой для российских военных, приведет к отстранению Путина от власти, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Эта оценка отражает степень, в которой Путин укрепил свой контроль над Россией за более чем два десятилетия своего пребывания у власти.

По данным нескольких источников, кремлевский диктатор тесно связан с повседневным управлением боевыми действиями и непосредственно участвует в принятии решений, которые в большинстве западных армий принимают офицеров более низкого ранга.

«Он явно сам принимает решения. Он, похоже, не очень полагается даже на экспертов в правительстве. Так что немного трудно представить, что общественное мнение как-то может повлиять на него», — сказал высокопоставленный чиновник НАТО.

Как сообщали Власти, президент РФ Владимир Путин решил стать реальным верховным главнокомандующим и самостоятельно отдавать приказы в войне против Украины.

Тэги: Владимир Путин
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