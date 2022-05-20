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Главная » Мир » Политика
20:54 20 Мая 2022 Просмотров 35   КомментариевКомментарии

Системы ПВО Patriot прибудут в Украину вместе с $40 млрд помощи от США

Наконец-то небо над Украиной будет полностью закрыто.

США передадут Украине системы Patriot

США передадут Украине зенитные ракетные комплексы Patriot. Они должны войти в новый пакет помощи в размере 40 млрд долларов, который недавно одобрил Сенат США. Об этом сообщает американское издание The Washington Post.

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Новый пакет помощи, который был одобрен в четверг, 19 мая, предусматривает военную помощь Украине в размере 20 млрд долларов. На эти средства, как пишет издание, планируется профинансировать передачу украинской армии систем вооружения, таких как Patriot и дальнобойная артиллерия.

В пакет, по данным Washington Post, также включены более 8 млрд долларов общей экономической поддержки Украины, почти 5 млрд долларов глобальной продовольственной помощи и более чем 1 млрд долларов на поддержку беженцев.

Ранее Власти писали, что Белый дом работает над тем, чтобы передать передовые противокорабельные ракеты Украине, чтобы помочь снять блокаду Черного моря со стороны России.

Тэги: Системы ПВО Patriot
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