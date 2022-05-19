Россия может обменять украинских военных из “Азовстали” на Медведчука

В Москве пообещали изучить возможность обмена задержанного Службой безопасности Украины нардепа Виктора Медведчука на украинских военных, вышедших из “Азовстали”.

Медведчука могут обменять на защитников Мариуполя



Как сообщило Интерфакс, об этом, заявил член переговорного процесса, председатель комитета Госдумы по международным делам и глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

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«Мы изучим вопрос возможности обмена Медведчука на азовцев. Не мы – ЛДПР, а те люди в Москве, которые имеют такие полномочия», – заявил Слуцкий в субботу на пресс-конференции в Донецке.

По информации минобороны РФ, с 16 мая на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе вышли 2439 украинских военных из полка “Азов” и других подразделений.

Тэги: Виктор Медведчук, Мариуполь, Азовсталь