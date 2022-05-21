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16:14 22 Мая 2022 117 Комментарии
Впервые за два месяца в Беларуси заметили движение «Искандеров» к границе с Украиной
Впервые за два последних месяца войны на территории Беларуси зафиксировали перемещение ракетных комплексов “Искандер” к границе с Украиной.
"Искандеры" движутся к границе с Украиной
Об этом сообщил Беларускі Гаюн. Мониторинговая группа заметила передвижение ОТРК 22 мая.
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Несмотря на то, что большинство войск ВС РФ отступили с киевского направления ещё в начале апреле, в Беларуси до сих пор частично остаются российские военные и техника.
Кроме того, время от времени продолжают фиксироваться запуски ракет из Беларуси по Украине.
Издание также отметило, что в Брестской области по-прежнему остаются единицы техники ВС РФ, которые могут передвигаться с колоннами белорусских военных.
Тэги: Россия, беларусь
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