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Главная » Мир » Общество
16:14 22 Мая 2022 Просмотров 117   КомментариевКомментарии

Впервые за два месяца в Беларуси заметили движение «Искандеров» к границе с Украиной

Впервые за два последних месяца войны на территории Беларуси зафиксировали перемещение ракетных комплексов “Искандер” к границе с Украиной.

"Искандеры" движутся к границе с Украиной

Об этом сообщил Беларускі Гаюн. Мониторинговая группа заметила передвижение ОТРК 22 мая.

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Несмотря на то, что большинство войск ВС РФ отступили с киевского направления ещё в начале апреле, в Беларуси до сих пор частично остаются российские военные и техника.

Кроме того, время от времени продолжают фиксироваться запуски ракет из Беларуси по Украине.

Издание также отметило, что в Брестской области по-прежнему остаются единицы техники ВС РФ, которые могут передвигаться с колоннами белорусских военных.

Тэги: Россия, беларусь
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