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08:53 23 Мая 2022 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

За три месяца в Украине Россия потеряла военных, как за девять лет в Афганистане: причины

В Украине за три месяца масштабной агрессии Россия потеряла столько военных, сколько Советский союз за девять лет в Афганистане.

Плохая тактика и слабое командование привели к большим потерям россиян в Украине

Об этом сообщили в Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

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По мнению аналитиков, сочетание плохой тактики, ограниченного прикрытия с воздуха, отсутствия гибкости и командного подхода привели к такому высокому уровню потерь, который продолжает расти в ходе наступления на Донбассе.

«Российская общественность в прошлом проявляла чувствительность к потерям. По мере роста числа жертв в Украине общественное недовольство войной и желание его озвучить могут возрасти», – отметили британские военные.

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