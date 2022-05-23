Путина отправят в санаторий, его место займет Патрушев, – экс-глава британской разведки

Президента РФ Владимира Путина, страдающего от проблем со здоровьем, к концу года отправят на лечение, откуда он уже не вернется главой государства.

Об этом написало издание Daily Mail со ссылкой на слова экс-главы британской разведки МИ-6 Ричарда Дирлава.

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Он предположил, что на фоне постоянных слухов о серьезном ухудшении здоровья российского диктатора, одним из методов «продвижения вперед» без насильственного переворота было бы поместить его в долгосрочную больницу для неизлечимо больных.

«Я думаю, что он уйдет к 2023 году — но, вероятно, в санаторий, из которого он не выйдет лидером России. Я не говорю, что он не выйдет из санатория, но он больше не станет лидером России», – сказал Дирлав.

Издание отметило, что различные российские системы управления на протяжении веков всегда были автократическими и никогда не разрабатывались с учетом демократической смены власти.

Но теперь, когда Россия сталкивается с военным унижением и экономической катастрофой, и во главе с лидером, который, по слухам, страдает от различных опасных для жизни заболеваний, в Кремле у многих возникают мысли о том, как заменить лидера.

По мнению Дирлава, в случае отправки Путина в санаторий его место может занять секретарь Совета национальной безопасности Николай патрушев – один из любимых Путином «силовиков».

Дирлав предположил, что мы приближаемся к «концу этого режима в России», но «это не значит, что он исчезнет».

Он отметил, что распад может произойти в течение года-полутора.

«Нет никаких сомнений в том, что эта украинская авантюра — катастрофа. Экономика находится в беспорядке, санкции действительно начнут кусаться в течение следующих трех-шести месяцев, будет очень высокая инфляция и, кроме того, в военном отношении это полное фиаско», — добавил экс-глава разведки.

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