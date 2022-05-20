В Николаеве прогремел взрыв: над городом огромный столб черного дыма. Видео

В Николаеве прогремел взрыв, а затем возник масштабный пожар, сопровождавшийся сильным дымом.

Огромный столб дыма виден из разных частей города



Жители города в соцсетях и пабликах сообщают о взрыве и публикуют видео и фото очень большого столба черного дымы.

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Некоторые говорят, что прилета не было, а взорвалась якобы заправка.

Также уточняют, что взрыв прогремел на окраинах Николаева.

Официальной информации о причинах пожара нет, как и данных о разрушениях и пострадавших.

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Тэги: Николаев