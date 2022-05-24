Ракетный удар по Харьковской области: повреждена железная дорога в Мерефе

Россия обстреляла ракетами объекты инфраструктуры в Харьковской области, из-за чего повреждена железнодорожная подстанция города Мерефа.

Об этом сообщил народный депутат Дмитрий Макиша.

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По его словам, удар нанесли ракетами “Искандер” с территории Белгородской области.

Он также уточнил, что жертв нет, а пострадавшие отказались от госпитализации.