НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
13:17 24 Мая 2022 Просмотров 326   КомментариевКомментарии

Ракетный удар по Харьковской области: повреждена железная дорога в Мерефе

Россия обстреляла ракетами объекты инфраструктуры в Харьковской области, из-за чего повреждена железнодорожная подстанция города Мерефа.

Об этом сообщил народный депутат Дмитрий Макиша.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По его словам, удар нанесли ракетами “Искандер” с территории Белгородской области.

Он также уточнил, что жертв нет, а пострадавшие отказались от госпитализации.

Loading...

Новости по теме

ТОР
24.05.2022 12:22
В Николаеве прогремел взрыв: над городом огромный столб черного дыма. Видео
ТОР
24.05.2022 12:11
Живем в страхе: жители Курской области попросили Путина и Шойгу защитить их от “хлопков”
ТОР
24.05.2022 11:32
Епифаний будет просить Кабмин передать ПЦУ один из храмов Киево-Печерской лавры
blog comments powered by Disqus
Взрывы в Херсоне: сообщают о детонации боекомплекта. Видео

15:02 Украина

Появились подробности масштабного пожара на АЗС под Николаевом. Фото и видео

13:37 Украина

В Николаеве прогремел взрыв: над городом огромный столб черного дыма. Видео

12:22 Украина

Российское наступление на Лиман и Бахмут: раскрыты цели оккупантов

10:27 Украина

Эрдоган объявил о проведении Турцией военной спецоперации в Сирии

08:16 Мир

Ракетный удар по Днепропетровщине: серьезно разрушена железная дорога

06:58 Украина

В России полковник потерял секретный ноутбук после попойки в баре

17:58 Мир

Оккупанты штурмуют Лиман в Донецкой области: идут тяжелые бои. Видео

15:46 Украина

Никогда не было так стыдно за свою страну: советник России при ООН в Женеве подал в отставку

14:14 Мир

Российские войска отбили Рубежное и окапываются на берегу Северского Донца

08:19 Украина

Разговаривайте вежливее: Рогозин пригрозил миру полусотней ядерных ракет “Сармат” и показал видео

20:06 Мир