Украинские военные Стингером сбили самолет российского генерала: он погиб
В небе над Украиной 22 мая был сбит ракетой Stinger и погиб генерал-майор военно-воздушных сил России в отставке Канамат Боташев.
Об этом сообщило BBC со ссылкой на три бывших подчиненных Боташева, которые поддерживали с ним связь после окончания службы.
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Боташев – самый высокопоставленный летчик, о гибели которого стало известно.
“До выхода в отставку он был командиром авиационного полка. Участие в воздушных боях столь высокопоставленного офицера может говорить как о том, насколько сложные задачи Москва ставит перед военными пилотами, так и о нехватке высококлассных специалистов”, – отметило издание.
В воскресенье 22 мая Генштаб Вооруженных сил Украины заявил, что в небе над Луганской областью был сбит российский штурмовик Су-25, а его пилот не успел катапультироваться.
Один из бывших сослуживцев Боташева подтвердил, что в Украине отставной генерал выполнял задания именно на Су-25.
«Сегодня погиб Канамат! Район Попасной, 8:25… Первый заход НАР-ы (неуправляемые авиационные ракеты – Ред.), второй – бомбы… Стингер на выходе из атаки, взрыв в воздухе и… Всё», – рассказал участник обсуждения в одном из российских Telegram-каналов.
Как сообщали Власти, в воскресенье, 22 мая, в Луганской области украинские военные сбили одноместный бронированный дозвуковой штурмовик российских оккупантов Су-25.