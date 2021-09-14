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Главная » Украина » Происшествия
15:44 24 Мая 2022 Просмотров 346   КомментариевКомментарии

Украинские военные Стингером сбили самолет российского генерала: он погиб

В небе над Украиной 22 мая был сбит ракетой Stinger и погиб генерал-майор военно-воздушных сил России в отставке Канамат Боташев.

Генерал Боташев улетел на концерт Кобзона

Об этом сообщило BBC со ссылкой на три бывших подчиненных Боташева, которые поддерживали с ним связь после окончания службы.

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Боташев – самый высокопоставленный летчик, о гибели которого стало известно.

“До выхода в отставку он был командиром авиационного полка. Участие в воздушных боях столь высокопоставленного офицера может говорить как о том, насколько сложные задачи Москва ставит перед военными пилотами, так и о нехватке высококлассных специалистов”, – отметило издание.

В воскресенье 22 мая Генштаб Вооруженных сил Украины заявил, что в небе над Луганской областью был сбит российский штурмовик Су-25, а его пилот не успел катапультироваться.

Один из бывших сослуживцев Боташева подтвердил, что в Украине отставной генерал выполнял задания именно на Су-25.

«Сегодня погиб Канамат! Район Попасной, 8:25… Первый заход НАР-ы (неуправляемые авиационные ракеты – Ред.), второй – бомбы… Стингер на выходе из атаки, взрыв в воздухе и… Всё», – рассказал участник обсуждения в одном из российских Telegram-каналов.

Как сообщали Власти, в воскресенье, 22 мая, в Луганской области украинские военные сбили одноместный бронированный дозвуковой штурмовик российских оккупантов Су-25.

Тэги: Россия, Луганск
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