“Артемсоль” больше не работает: нужно ли бежать в магазин и запасаться

В Украине дефицита соли не будет, несмотря на прекращение работы «Артемсоли» — одного из крупнейших предприятий по добыче и реализации поваренной соли на территории Центральной и Восточной Европы.

Скупать соль в магазинах не стоит



Об этом в эфире Украинского радио заявил первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины, член Украинского совета бизнеса Михаил Непран.

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«Соль можно купить. Она несколько дороже и самая разная. То есть, если вам нужно посолить борщ, вы зайдете в магазин, и там не будет «Артемсоли», вы найдете другую соль. Поэтому волноваться причин нет», — отметил Непран.

По его словам, на складах есть запасы соли, а кроме того, некоторые другие украинские предприятия сейчас будут активнее возобновлять свою работу. В частности, планируется активизировать производство соли в Дрогобыче и Солотвино.

«Рядом с нами Польша. И есть одна линия месторождений, которая тянется из Прикарпатья, где без проблем мы сможем купить соль. Хотя, по-моему, лучше вкладывать средства в национальный бизнес», — добавил Непран.

Он также посоветовал «ни в коем случае не бежать и не скупать соль», чтобы не создавать искусственный ажиотаж.

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