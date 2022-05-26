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10:46 26 Мая 2022 Просмотров 906   КомментариевКомментарии

Беларусь начала масштабные военные учения возле границы с Украиной

В Беларуси 26 мая в районе Бреста пройдут контрольно-тактические занятия, в ходе которых будет отлажено взаимодействие сил специальных операций с авиацией.

В Беларуси начали военные учения

Об этом сообщил глава Брестского горисполкома Александр Рогачук.

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По его словам, в рамках выполнения поставленных задач пройдёт отработка действий десантных подразделений в городских условиях с преодолением водной преграды.

“С 11:00 на участке от Центра молодежного творчества до Евроопта на Варшавке военная техника начнёт форсировать Мухавец. Преодоление водной преграды будет сопровождаться пролетом вертолетов и штурмовиков”, – сообщил белорусский чиновник.

Он также добавил, что после выполнения этапа в городских условиях десантные подразделения отправятся на полигон «Брестский» для решения дальнейших задач.

“Все мероприятия проходят в рамках тактических учений, поводов для беспокойства нет”, – отметил Рогачук.

Отметим, что учения проходят в 60 км от Украины.

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Беларусь начала масштабные военные учения возле границы с Украиной

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