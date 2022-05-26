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12:04 26 Мая 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Тенденции и прогнозы развития рынка кибербеттинга: мнение экспертов

Ставки на киберспорт – один из самых популярных и привлекательных сегментов всего рынка беттинга.

Ставки на киберспорт – один из самых популярных и привлекательных сегментов всего рынка беттинга. Объемы рынка кибербеттинга в 2021 году составляли порядка 474 миллионов человек, а до 2024 прогнозирую рост до 577,2 миллионов. Крупные букмекеры, такие как Мостбет https://mostbet-star.com/az/, уже добавили на свои платформы киберспорт на ряду с традиционными футболом, баскетболом, теннисом. Неудивительно, что при таких показателях сегмент привлекает к себе все больше внимания, у него есть свои тренды и планы на развитие.

Рост сегмента в ближайшие годы

Практически все аналитики сходятся во мнении, что сегмент ставок на киберспорт будет и дальше развиваться. По мнению экспертов в ближайшие несколько лет объемы сегмента вырастут до 16 млрд долларов. И это следствие роста онлайн-букмекерства в целом, улучшения технологий, которые уже повсеместно внедряют крупные букмекеры, в том числе Mostbet giriş Azerbaycan.

О будущем росте свидетельствуют и огромные инвестиции в кибербеттинг. В частности, к середине 2020 года в индустрию вложили порядка 1,1 млрд долларов, которые позволят уже в 2022 году получить прибыль в размере 2,5 млрд долларов.

Рекордным по росту объемов рынка стал 2021 год, и как утверждают специалисты, дальше больше. По итогам прошлого года сектор вырос на 170%. Во многом это определяется возрастными категориями игроков, которые делают ставки. Статистика показывает, что примерно 75% бетторов – это люди в возрасте 23-25 года. Из них всего 4% – девушки, хотя по прогнозам в ближайшие несколько лет показатель увеличится до 15%. Второе место (16%) у бетторов в возрасте 25-30 лет, третье (5%) – 31-40 лет. Ставочники в возрасте старше 40 лет занимают всего 1% рынка.

Если говорить о географическом распределении, то большинство представителей кибербеттинга живут в СНГ и Азии. В 2021 году наблюдалось повышение внимания к ставкам на киберспорт в странах Латинской Америки.

Какие игры будут популярны среди бетторов

Пока внимание бетторов сосредоточено на таких популярных видеоиграх, как Dota 2, League of Legends, Counter-Strike. Также в число лучших для ставок игр входят Quake, Age of Empires, StarCraft. А вот наиболее популярная ранее Warcraft в 2021 году пережила одно из крупнейших падений популярности, которое аналитики связывают с неудовлетворительной работой разработчиков и неудачно выбранными стратегиями продвижения.

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