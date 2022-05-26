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Главная » Украина » Общество
12:18 26 Мая 2022 Просмотров 154   КомментариевКомментарии

Российские диверсанты вышла на трассу Лисичанск-Бахмут, но их быстро выбили, – Гайдай

Вчера, 25 мая, 50 человек из ДРГ россиян вышли на трассу Лисичанск-Бахмут, но их оттуда быстро выбили.

Трасса Лисичанск-Бахмут остается под контролем Украины

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона.

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При этом он уточнил, что дорога все еще простреливается врагом, поэтому поездки по ней небезопасны.

Он также заверил, что все гуманитарные грузы завозятся в область.

Гайдай напомнил, что Луганщина четвертый месяц держит оборону против “второй армии мира”. Иногда наши войска вынуждены отступать и выходить из населенных пунктов.

При этом глава ОВА заверил, что летом, когда Украина получит достаточно оружия по ленд-лизу, ситуация изменится и ВСУ перейдут в контрнаступление.

Тэги: Луганск, Лисичанск, Северодонецк, бахмут, Сергей Гайдай
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