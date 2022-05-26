Главная » Украина » Общество
12:18 26 Мая 2022 154 Комментарии
Российские диверсанты вышла на трассу Лисичанск-Бахмут, но их быстро выбили, – Гайдай
Вчера, 25 мая, 50 человек из ДРГ россиян вышли на трассу Лисичанск-Бахмут, но их оттуда быстро выбили.
Трасса Лисичанск-Бахмут остается под контролем Украины
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
При этом он уточнил, что дорога все еще простреливается врагом, поэтому поездки по ней небезопасны.
Он также заверил, что все гуманитарные грузы завозятся в область.
Гайдай напомнил, что Луганщина четвертый месяц держит оборону против “второй армии мира”. Иногда наши войска вынуждены отступать и выходить из населенных пунктов.
При этом глава ОВА заверил, что летом, когда Украина получит достаточно оружия по ленд-лизу, ситуация изменится и ВСУ перейдут в контрнаступление.
Тэги: Луганск, Лисичанск, Северодонецк, бахмут, Сергей Гайдай
Loading...