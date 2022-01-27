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Главная » Мир » Экономика
16:11 26 Мая 2022 Просмотров 37   КомментариевКомментарии

Турция договаривается с Москвой и Киевом о коридоре через Босфор для экспорта украинского зерна

Турция ведет переговоры с Москвой и Киевом об открытии коридора через Босфор для экспорта украинского зерна.

Для открытия портов Россия хочет отмены некоторых санкций

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на высокопоставленного  турецкого чиновника.

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«Турция ведет переговоры как с Россией, так и с Украиной об экспорте украинского зерна. С открытием коридора из Турции возник спрос на это зерно для доставки на целевые рынки. Переговоры все еще продолжаются», — сказал чиновник.

Еще два независимых источника также подтвердили информацию о том, что Турция помогает вывозить зерно из Украины.

Один из них пояснил, что, несмотря на то, что Турция является членом НАТО, Россия считает ее более «нейтральной», чем другие западные члены альянса.

«Турция готова внести свой вклад в своего рода мониторинг этого экспорта из Одессы через Черное море, потому что Турция традиционно очень сильна в Черном море и они готовы помочь», – сказал высокопоставленный европейский дипломат.

Черноморские порты Украины были заблокированы с тех пор, как Россия вторглась в феврале, и более 20 миллионов тонн зерна застряли там в хранилищах.

На Россию и Украину приходится почти треть мировых поставок пшеницы, а отсутствие экспорта из Украины способствует обострению глобального продовольственного кризиса.

Тем не менее, по мнению аналитиков, есть много препятствий для осуществления сделки с зерном, включая требования России об отмене некоторых санкций, дрейфующие мины и непомерные затраты на страхование морского маршрута.

Напомним, заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил в среду, 25 мая, что Москва готова предоставить коридор для судов, перевозящих продовольствие, в обмен на отмену некоторых западных санкций.

Тэги: Россия, Турция, зерно
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