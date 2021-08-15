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Главная » Украина » Религия
17:03 26 Мая 2022 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

Православная церковь Украины призвала лишить престола патриарха Кирилла

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний обратился к главам других поместных автокефальных церквей и к патриарху Константинопольскому Варфоломею с просьбой осудить главу Русской православной церкви патриарха Кирилла и лишить его престола.

Епифаний назвал Кирилла одним из создателей идеологии "русского мира"

О своей инициативе Епифаний рассказал в Facebook.

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Он напомнил, что каждый день нашей жизни оплачен дорогой ценой, и за это борются на фронте украинские защитники. Также он призвал людей тоже бороться каждый на своем месте за правду и свободу.

“Одно из главных направлений этой борьбы – противостояние идеологии «русского мира», этой фашистской, душегубской доктрине, завернутой в блестящую «фофудию» проповедей Кирилла Гундяева и его приспешников”, – отметил Епифаний.

Он также назвал Кирилла одним из создателей идеологии «русского мира», ее пропагандистом и популяризатором.

“Сама эта идеология, по моему убеждению, подвергается осуждению этнофилетизма как ереси Константинопольским Собором 1872-го года. Соответственно, Кирилл Гундяев как сотворец и пропагандист «русского мира» должен подлежать осуждению, если не отречется от этой ереси и не обнаружит плодов покаяния”, – написал митрополит.

Он обратился к Предстоятелям других поместных Церквей с просьбой от всей полноты Православия осудить слова и действия Кирилла, который с амвона поддерживает кровопролитную войну против Украины.

“Не может ведь держать чашу с Евхаристией и пастырский жезл тот, чьи руки – в крови жертв русской армии, которую он, русский патриарх, благословил на эту бойню”, – написал Епифаний.

Он добавил, что именно поэтому Архиерейский Собор Православной Церкви Украины обратился к Вселенскому Патриарху и Предстоятелям Поместных Автокефальных Церквей с просьбой осудить духовные преступления Кирилла и лишить его престола.

“Пусть Бог благословит всех на принятие справедливых решений, а Украине да дает победу над агрессором и долгожданный мир!” – заключил митрополит ПЦУ.

Тэги: патриарх Кирилл, митрополит Епифаний, ПЦУ
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