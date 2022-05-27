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06:27 27 Мая 2022 Просмотров 668   КомментариевКомментарии

Под Запорожьем ВСУ мощно накрыли скопления военной техники оккупантов: горело в нескольких местах

Днем 26 мая украинские военные нанесли удары по скоплениям вражеской техники в Пологовском районе Запорожской области.

По информации местных жителей, взрывы грохотали достаточно долго, а столбы дыма поднимались из разных мест.

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Также отмечено, что судя по характерному” фейерверку” сдетонировал боекомплект.

“Было очень громко и сильно”, – говорят люди.

Как сообщали Власти, украинские военные нанесли удар по скоплению вражеской техники под оккупированными Пологами в Запорожской области.

Тэги: Запорожье
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