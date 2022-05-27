Главная » Украина » Происшествия
06:27 27 Мая 2022 668 Комментарии
Под Запорожьем ВСУ мощно накрыли скопления военной техники оккупантов: горело в нескольких местах
Днем 26 мая украинские военные нанесли удары по скоплениям вражеской техники в Пологовском районе Запорожской области.
По информации местных жителей, взрывы грохотали достаточно долго, а столбы дыма поднимались из разных мест.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Также отмечено, что судя по характерному” фейерверку” сдетонировал боекомплект.
“Было очень громко и сильно”, – говорят люди.
Как сообщали Власти, украинские военные нанесли удар по скоплению вражеской техники под оккупированными Пологами в Запорожской области.
Тэги: Запорожье
Loading...
Новости по теме
ТОРРоссия перебросила под Запорожье танки и “Грады”
27.05.2022 06:49
ТОРСБУ объявила подозрение гауляйтеру Запорожской области Балицкому
26.05.2022 10:57