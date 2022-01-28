Женская народная республика: в “ДНР” на войну принудительно забрали всех мужчин
Российские захватчики принудительно забрали на войну почти всех мужчин из ДНР, поэтому теперь это псевдообразование называют «Женская народная республика».
Об этом СБУ рассказал пленный захватчик, которого «мобилизовали» во временно оккупированной Донецкой области.
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«Нам не до политики, мы рабочие люди, работали… А нас призвали практически 100% мужского населения! Знаете, как сейчас «ДНР» обзывают? «ЖНР»! Там мужчин практически не осталось», – рассказывает мужчина, радуясь, что попал в плен и остался в живых.
Оккупант уверяет, что никогда не чувствовал себя частью русской армии из-за плохого отношения военных России.
«Нас бросили в Стеблянке без связи, без ничего. Командование у нас, я бы не сказал, что было очень корректное. Именно командир батальона практически постоянно был в нетрезвом состоянии», – говорит задержанный.
Также он рассказывает, что командиры стреляли под ноги ДНРовцам, если им что-то не нравилось.
Теперь задержанный дает показания СБУ, разоблачая преступления врага.