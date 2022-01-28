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Главная » Украина » Общество
12:23 27 Мая 2022 Просмотров 30   КомментариевКомментарии

Женская народная республика: в “ДНР” на войну принудительно забрали всех мужчин

Российские захватчики принудительно забрали на войну почти всех мужчин из ДНР, поэтому теперь это псевдообразование называют «Женская народная республика».

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Об этом СБУ рассказал пленный захватчик, которого «мобилизовали» во временно оккупированной Донецкой области.

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«Нам не до политики, мы рабочие люди, работали… А нас призвали практически 100% мужского населения! Знаете, как сейчас «ДНР» обзывают? «ЖНР»! Там мужчин практически не осталось», – рассказывает мужчина, радуясь, что попал в плен и остался в живых.

Оккупант уверяет, что никогда не чувствовал себя частью русской армии из-за плохого отношения военных России.

«Нас бросили в Стеблянке без связи, без ничего. Командование у нас, я бы не сказал, что было очень корректное. Именно командир батальона практически постоянно был в нетрезвом состоянии», – говорит задержанный.

Также он рассказывает, что командиры стреляли под ноги ДНРовцам, если им что-то не нравилось.

Теперь задержанный дает показания СБУ, разоблачая преступления врага.

Тэги: СБУ, ДНР
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