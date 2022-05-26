Россияне все еще сидят в отеле “Мир” в Северодонецке, но многие в пакетах – глава ОВА

Российские военные до сих пор находятся в отеле “Мир” в Северодонецке, но сам город остается под украинским флагом.

Северодонецк расстреливают кадыровцы



Об этом сообщил в Facebook глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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“Пока не удалось выбить орков с территории отеля «Мир», но наши защитники многих россиян расфасовали в пакеты”, – написал он .

Также, по его словам, ночные штурмы Северодонецка, Осколоновки и Тошковки для оккупанта успеха не имели, враг понес потери и отошел на ранее занятые позиции. Такая же участь ждала россиян при наступлении на Камышеваху.

Кроме того, по словам главы ОВА, россияне плотно обстреливают трассу «Лисичанск-Бахмут» и расстреливают сам Северодонецк.

“Нелюди-кадыровцы расстреливают город ради развлечения – просто, чтобы снять видео в Тик-Ток”, – рассказал Гайдай.

Тэги: Северодонецк, Сергей Гайдай