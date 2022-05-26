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Главная » Украина » Общество
20:18 28 Мая 2022 Просмотров 3   КомментариевКомментарии

Трехмесячные горы мусора, гниль, вонь и очереди за гуманитаркой: как живет Мариуполь сейчас

Мариуполь завален кучами мусора, который не вывозили три месяца, все это гниет и воняет.

Три месяца в Мариуполе не убирали мусор - его некуда было вывозить под обстреламиРФ

О том, как сейчас живет “освобожденный” Россией Мариуполь рассказал советник мэра города Петр Андрющенко.

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“Мусор на улицах. Убрать мусор и погрузить его на грузовик должны сами мариупольцы. Грузовиков даже МЧС России -очень мало. Поэтому уже три месяца мусор на улицах превращается в сплошную гниль и вонь”, – рассказал он.

Советник мэра пояснил, что мусор разлетается по улицам города и намертво закупоривает ливневки. Поэтому даже небольшой дождь превращает город в реку, разносящую заразу вокруг.

Очередь за гуманитаркой в Мариуполе

Очередь за гуманитаркой в Мариуполе

“Очередь за гуманитаркой. Рядом – открытый колодец, откуда люди набирают воду после экспериментов оккупантов с водоснабжением. В колодец постоянно попадает мусор”, – посетовал Андрющенко.

Он отметил, что люди вынуждены пить такую ​​воду, поскольку другой нет.

“И все это на фоне тепла, солнца и зеленого города. Полная картина Мариуполя в двух фото”, – резюмировал Андрющенко.

Тэги: Мариуполь
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