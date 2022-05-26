Трехмесячные горы мусора, гниль, вонь и очереди за гуманитаркой: как живет Мариуполь сейчас
Мариуполь завален кучами мусора, который не вывозили три месяца, все это гниет и воняет.
О том, как сейчас живет “освобожденный” Россией Мариуполь рассказал советник мэра города Петр Андрющенко.
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“Мусор на улицах. Убрать мусор и погрузить его на грузовик должны сами мариупольцы. Грузовиков даже МЧС России -очень мало. Поэтому уже три месяца мусор на улицах превращается в сплошную гниль и вонь”, – рассказал он.
Советник мэра пояснил, что мусор разлетается по улицам города и намертво закупоривает ливневки. Поэтому даже небольшой дождь превращает город в реку, разносящую заразу вокруг.
“Очередь за гуманитаркой. Рядом – открытый колодец, откуда люди набирают воду после экспериментов оккупантов с водоснабжением. В колодец постоянно попадает мусор”, – посетовал Андрющенко.
Он отметил, что люди вынуждены пить такую воду, поскольку другой нет.
“И все это на фоне тепла, солнца и зеленого города. Полная картина Мариуполя в двух фото”, – резюмировал Андрющенко.