Польша передаст Украине три дивизиона новейших гаубиц KRAB

Украинская армия получиn от Польши 18 современных самоходных гаубиц KRAB? которые считаются одними из лучших в мире.

KRAB приняты на вооружение Польшей всего несколько лет назад



Об этом сообщило Polskie Radio. Речь идет об оснащении трех артиллерийских дивизионов.

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Польша также подготовила сотню украинских артиллеристов для управления этим современным вооружением.

Благодаря польской помощи у украинцев есть, по меньшей мере, 24 западных самоходных пушки-гаубицы. Франция передала 6 единиц подобного типа техники под названием Caesar. В свою очередь, Германия и Нидерланды заявили, что передадут в общей сложности 12 единиц, но в Берлине объясняют, что экипажи для эксплуатации Panzerhaubitzen 2000 еще проходят обучение, а дата доставки техники на восток неизвестна.

Krab – это техника, используемая польской армией на протяжении всего нескольких лет. Контракт с отечественным оборонно-промышленным комплексом был заключен в 2016 году и предусматривал поставку почти 100 гаубиц.

Максимальная дальность стрельбы с основными боеприпасами составляет 40 км. За минуту KRAB может выстрелить 6 раз.

Среди вооружений, поступивших в Украину из Польши, – около 250 танков Т-72, ​​самоходные гаубицы 2С1 Goździk, реактивные системы залпового огня «Град». Польша также предоставила ракеты классу «воздух-воздух» для самолетов МИГ-29 и Су-27.

Помимо тяжелой техники, в Украину отправились также дроны производства польской WB Electonics, которые используют, среди прочего, для разведывательной деятельности.

Украинцы хвастают, что имеют польские дроны Warmate – циркулирующую систему боеприпасов, похожую на американский Switchblade.

С польского арсенала украинские воины также получили переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun.

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