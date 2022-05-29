Страны ЕС снова не договорились об эмбарго на российскую нефть
Страны ЕС не смогли в воскресенье, 29 мая, договориться об эмбарго на российскую нефть, но дипломаты все же попытаются добиться прогресса в преддверии саммита в понедельник-вторник.
Об этом сообщило Reuters. Предполагалось, что эмбарго не будет распространяться на поставки нефти по трубопроводу в страны Центральной Европы, не имеющие выхода к морю.
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Тем не менее, высокопоставленный дипломат ЕС сказал, что «все еще слишком много деталей, чтобы разобраться», чтобы надеяться на соглашение до того, как лидеры Европейского союза соберутся в Брюсселе в понедельник днем.
Предлагаемые санкции на импорт нефти являются частью шестого пакета санкций Европейского Союза в отношении России в связи с ее вторжением в Украину.
Пакет включает в себя отключение крупнейшего банка России, Сбербанка от системы обмена сообщениями SWIFT, запрете российских вещателей в ЕС и добавление большего количества людей в список лиц, чьи активы заморожены и которые не могут въехать на территорию Евросоюза.
Весь пакет был задержан Венгрией, которая заявила, что нефтяное эмбарго станет серьезным ударом по ее экономике. Словакия и Чехия выразили аналогичную озабоченность.