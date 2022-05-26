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08:37 30 Мая 2022 Просмотров 34   КомментариевКомментарии

В центре оккупированного Мелитополя прогремел мощный взрыв

Жители оккупированного Мелитополя сообщают о мощном взрыве, который прогремел в самом центре города в районе ТЦ “Квартал”.

Взорвалось возле дома Евгения Балицког

Прогремело примерно в 07:50.

Люди говорят, что бахнуло так сильно, что затряслись окна и стены.

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После взрыва в небо поднялся густой столб дыма.

Инцидент произошел в месте, где расположена многоэтажка Евгения Балицкого, называющего себя “губернатором Запорожской области”. По слухам, в доме жила гауляйтер Мелитополя Галина Данильченко.

Возможно, она и была объектом украинских диверсантов.

Взрыв прогремел в 07:50

Взрыв прогремел в 07:50

В центре города поднялись клубы дыма

В центре города поднялись клубы дыма

Тэги: мелитополь
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