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08:37 30 Мая 2022 34 Комментарии
В центре оккупированного Мелитополя прогремел мощный взрыв
Жители оккупированного Мелитополя сообщают о мощном взрыве, который прогремел в самом центре города в районе ТЦ “Квартал”.
Взорвалось возле дома Евгения Балицког
Прогремело примерно в 07:50.
Люди говорят, что бахнуло так сильно, что затряслись окна и стены.
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После взрыва в небо поднялся густой столб дыма.
Инцидент произошел в месте, где расположена многоэтажка Евгения Балицкого, называющего себя “губернатором Запорожской области”. По слухам, в доме жила гауляйтер Мелитополя Галина Данильченко.
Возможно, она и была объектом украинских диверсантов.
Тэги: мелитополь
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