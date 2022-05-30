Обмен Monero на Bitcoin: что нужно знать?

Чтобы транзакции проходили легко и быстро, а вам не пришлось лишний раз переживать о сохранности своих вложений

Благодаря специализированным порталам пользователи могут заключать разнообразные сделки по купле/продаже цифровых активов. Обмен XMR к BTC входит в число востребованных операций на биржах и в онлайн сервисах, но не всем известны тонкости процесса. Чтобы транзакции проходили легко и быстро, а вам не пришлось лишний раз переживать о сохранности своих вложений, предлагаем ознакомиться с нашей статей, где описаны ключевые нюансы покупки БТК за Монеро.

Основная информация об обмене Monero на BTC

О Биткоине слышал каждый – это самая первая и наиболее дорогостоящая криптовалюта в мире, которую активно используют не только для хранения капитала, но и в качестве платежного инструмента. Генерация новых блоков в сети занимает в среднем 10 минут, а используемый протокол обеспечивает защищенность блокчейна от хакерских атак. Что касается Монеро, то эта монета впервые была выпущена в 2014 году и считается самым анонимным цифровым активом, поскольку не дает возможности узнать сумму платежа, отправителя и другие финансовые данные. Конфиденциальность обеспечивают технологии Stealth Addresses и Ring Signatures.

Другие важные нюансы перевода XMR в Биткоин:

при перечислении Монеро потребуется двойное подтверждение сети;

на длительность ожидания перевода влияет загруженность блокчейнов;

комиссия за операции в системе составляет лишь несколько центов;

перед тем, как покупать Биткоин, нужно убедиться в наличии на счету достаточного количества XMR (денег должно быть с запасом на случай изменения курса);

некоторые сервисы при осуществлении транзакции дают возможность введения промокода для снижения комиссии или получения других бонусов.

Онлайн обмен Монеро на BTC часто выполняют те, кто зарабатывает майнингом криптовалют, поскольку добывать XMR гораздо проще и быстрее, чем Биткоин.

Как осуществлять транзакции с максимальной выгодой?

В распоряжении владельцев крипты есть разные способы осуществления перевода Монеро в БТК, но самым удобным и экономически целесообразным является использование обменника. Выбирая надежный онлайн сервис, такой как LetsExchange, пользователи могут быть уверенными в том, что:

перевод виртуальных денег будет успешным и быстрым;

комиссия не окажется заоблачной;

не возникнет никаких трудностей на этапе подтверждения сделки, а с любым вопросом в режиме 24/7 помогут специалисты техподдержки;

информация о проведенной операции не попадет в руки посторонних лиц;

не будет ограничений по количеству и величине транзакций;

обмен будет легким и удобным при использовании сервиса с любого устройства.

Для совершения перевода любого количества монет достаточно перейти на сайт https://letsexchange.io/ru и в специальной форме указать обмениваемую сумму XMR, номер виртуального кошелька и предпочтительный тип курса, а затем дождаться поступления на счет БТК. Как только запрос на перевод поступит в систему, можно будет выполнять новую операцию с той или другой криптой – общее количество поддерживаемых валютных пар превышает 13 тысяч.