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13:11 31 Мая 2022 Просмотров 1183   КомментариевКомментарии

Лукашенко секретно наградил сотрудников КГБ за “спецоперацию” в Украине

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды сотрудникам КГБ Беларуси за участие в «спецоперации» в Украине.

Лукашенко раздал КГБистам секретные награды

Об этом сообщило «Белта».

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«Еще одно мероприятие в рабочем графике Первого — под грифом „совершенно секретно“. Президент сегодня наградил сотрудников Комитета госбезопасности, участвовавших в спецоперации КГБ на территории Украины», — пишет приближенный к президенту Telegram-канал «Пул первого».

Из сообщения непонятно, о какой именно «спецоперации» в Украине идет речь — имеется ли в виду российское вторжение в страну или это самостоятельная операция белорусских спецслужб.

Тэги: беларусь, Александр Лукашенко
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Лукашенко секретно наградил сотрудников КГБ за “спецоперацию” в Украине

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