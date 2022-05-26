Лукашенко секретно наградил сотрудников КГБ за “спецоперацию” в Украине

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды сотрудникам КГБ Беларуси за участие в «спецоперации» в Украине.

Лукашенко раздал КГБистам секретные награды



Об этом сообщило «Белта».

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«Еще одно мероприятие в рабочем графике Первого — под грифом „совершенно секретно“. Президент сегодня наградил сотрудников Комитета госбезопасности, участвовавших в спецоперации КГБ на территории Украины», — пишет приближенный к президенту Telegram-канал «Пул первого».

Из сообщения непонятно, о какой именно «спецоперации» в Украине идет речь — имеется ли в виду российское вторжение в страну или это самостоятельная операция белорусских спецслужб.

Тэги: беларусь, Александр Лукашенко