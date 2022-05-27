В Софиевской Борщаговке водитель Range Rover задавил двух людей из-за замечания о парковке

В селе Софиевская Борщаговка пьяный водитель автомобиля Range Rover умышленно наехал на двух мужчин, которые сделали ему замечание из-за неправильной парковки.

Пешеходы сделали замечание водителю



Об этом сообщил Obozrevatel со ссылкой на комментарий полиции Киевщины.

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Двое мужчин, 26 и 27 лет, заметили припаркованный не по правилам автомобиль Range Rover.

Они сделали замечание 37-летнему водителю, и между ними вспыхнул спор.

В конце концов, водитель сел за руль и наехал на обоих оппонентов. В результате один из мужчин получил травму головы, второй – перелом левой ноги.

По факту ДТП с потерпевшими, совершенного в состоянии опьянения, открыто уголовное производство. Виновному грозит 3 лет тюрьмы с лишением права управлять автомобилем до 5 лет.

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