Россияне захватили большую часть Северодонецка

Большую часть Северодонецка в Луганской области взяли под контроль российские военные.

Северодонецк разрушен на 90%



Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По его словам, город не оцеплен, и предпосылок для этого нет.

Глава ОВА также добавил, что из-за обстрелов гуманитарные грузы в Северодонецк завезти невозможно, как и эвакуировать людей.

“Областной центр близится к уровню разрушений Рубежного и Попасной. В городе критическая инфраструктура разрушена почти на 100%, повреждено 90% жилого фонда, из них 60% критически, то есть восстановлению не подлежит”, – сообщил Гайдай.

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